مصر.. أعمال شغب في "القليوبية" إثر مقتل مواطن وإصابة شقيقه بنيران شرطي

اندلعت أعمال شغب في منطقة ”شبين القناطر“ بمحافظة القليوبية بمصر، إثر مقتل مواطن وإصابة شقيقه على يد شرطي مرور.

وأطلق الشرطي النار على الشقيقين أثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب تسجيله مخالفة ضدهما.

وأشعل أهالي الضحية، النيران بالدراجة النارية التي يمتلكها أمين الشرطة بوحدة مرور شبين القناطر، فيما قطعوا خط سكة الحديد في المنطقة، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، مطالبين السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات ضد أمين الشرطة.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من المظاهرات الغاضبة في ”شبين القناطر“، ويظهر أحد المقاطع تجمهر مئات من الأهالي أمام أحد نقاط الشرطة وأشعلوا النيران فيها، كما تظهر بعض الصور وقوف أعداد كبيرة من الأهالي على خط السكة الحديد لمنع مرور القطارات وإشعال الدراجة النارية لأمين الشرطة اعتراضا على مقتل المواطن.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا من مركز شبين القناطر، يفيد بحدوث مشاجرة في قرية نوى بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين، وقيام الأول بإطلاق النيران من سلاحه مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتبين أن الشقيقين حاولا أخذ الدفتر الذي يسجل فيه أمين الشرطة المخالفات، وذلك لتسجيله مخالفات ضدهما، فقام أمين الشرطة بإطلاق الرصاص فأصاب أحدهم في قدمه والآخر في بطنه، والذي توفي فور وصوله المستشفى.

ووصفت حالة المصاب بـ“السيئة“، حيث أن العيار الناري أصابه في فخده الأيمن.

وجرى ضبط أمين الشرطة، فيما تولت النيابة التحقيق.