السيسي: حصة مصر من النيل لن تقل ولكن مشكلتنا توفير المياه للأجيال المتزايدة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ”حصة مصر من مياه النيل لن تقل“، إلا أنه استدرك قائلاً ”لكن حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة“.

وتواجه مصر أزمة حاليًا، بسبب سد النهضة الإثيوبي، وإصرار إثيوبيا على المضي في عملية البناء والملء رغم رفض القاهرة أي إجراءات أحادية من قِبل أديس أبابا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وما قد ينجم عن ذلك من تأثير على صحتها في مياه النيل.

ورد الرئيس المصري، على التساؤلات حول الجدل المثار حول المطالبة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأن هناك من يرفض ذلك، وما قد يحدث من لغط حول الأمر.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف وإعلاميين، إنه يرحب بأي رأي مختلف، موضحًا ”أي إجراء نتخذه ونحن مستقرون“.

وتابع: ”النظام الذي يُريد الإصلاح لا يُصدر قرارات بها استثناءات.. عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقي لقدراتنا وأي حد له رأي مختلف مرحب به.. وطالما اديتوني المسؤولية شيلوا معايا“.

ولفت إلى أن القضية الموجودة في الريف المصري حاليًا، هي الاعتداء على الأراضي الزراعية، مطالبا بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، قائلا:“حافظوا على ما تبقي من الأراضي الزراعية“.

وأوضح أن تطوير قرى الريف المصري من خلال مبادرة ”حياة كريمة“ سيكون شاملًا، معلقا :“هعمل اتصالات داخل القرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة“.

وحول تنظيم الأسرة، قال الرئيس المصري :“مبقولش للناس متخلفش، لكن من مصلحتنا تنظيم الموضوع ده علشان نعيش حياة كريمة“، مضيفًا :“إحنا جايين علشان نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد كشف عن نية السلطات زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية ”سايلو فودز“ في مدينة السادات في محافظة المنوفية (دلتا النيل – شمال)، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن ”البيانات موضوعة أمام جميع المصريين، وليست الحكومة فقط، ونحن نتحدث عن دورنا جميعًا تجاه أبناء مصر، وليس دور الحكومة فقط“.