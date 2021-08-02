السيسي يوجه بتقديم الدعم الكامل لمشروع سد "جوليوس نيريري" التنزاني

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، اجتماعا مع الحكومة لبحث الموقف التنفيذي لإنشاء سد ”جوليوس نيريري“ لتوليد الكهرباء في تنزانيا، الذي تقوم بتنفيذه شركات مصرية تحت إشراف الحكومة.

واجتمع الرئيس مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمد معيط وزير المالية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكل الدول الأفريقية الشقيقة.

ووجه السيسي كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة بإجراء زيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد؛ لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسؤولين في تنزانيا.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد ”جوليوس نيريري“، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن التحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة، بما يضمن توافر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في أفريقيا.

وكان الرئيس المصري قد ناقش منذ أيام في اتصال هاتفي مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سبل بحث التعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس السيسي على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنامٍ في أعقاب زيارة سيادته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

وأعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا.

وأشادت بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد ”جوليوس نيريري“، الذي يمثل نموذجاً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.