الجيش المصري يعلن مقتل 89 فردا "تكفيريا" شديدي الخطورة في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، تنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بحسب بيان نقلته وكالة ”أ ش أ“ الرسمية.

كما أعلن عن مقتل 8 من عناصره خلال العمليات ذاتها.

ووفقا للوكالة، فقد تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، في البيان، أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 52 سيارة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء، وفق البيان ذاته.

وتابع أنه ”في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد“.

وأشار إلى أن ذلك ”يأتي بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية، وحماية الأهداف الاستراتيجية، وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط“.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، أسفر عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ولفت إلى أنه ”نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات، استشهد وأصيب 8 من عناصره“.