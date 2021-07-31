قناة الجزيرة القطرية تبث من مصر لأول مرة منذ سنوات

عادت قناة الجزيرة القطرية لتبث من جديد وبشكل رسمي من مصر، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التقارب على ما يبدو بين القاهرة والدوحة.

وبثت القناة لقاءً مباشرًا مع مراسلة لها من العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت.

ومن المرجح أن تكون عودة الجزيرة لمصر تمت وفق شروط جديدة تغير القناة القطرية بموجبها أسلوب تغطيتها للشؤون المصرية ليكون أكثر محاباة للسلطات المصرية.

وكانت القناة تشن حملة مكثفة عبر أذرعها المختلفة على الحكومة المصرية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتأتي عودة القناة للبث من مصر، بعد أن توقف لعدة سنوات خلال الفترة ما بعد الـ30 من شهر حزيران/يونيو من عام 2013، والإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وبعدها الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وفي الـ5 من شهر حزيران/يونيو لعام 2017، قررت كل من السعودية، البحرين، الإمارات ومصر، مقاطعة الدوحة، قبل أن تتفق في شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري على إنهاء الخلاف، إثر قمة العلا، التي عُقدت في السعودية.

وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري القطري، إن ”أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عيّن سفيرين إلى مصر وليبيا، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة“.

وعينت القاهرة في شهر يونيو/حزيران الماضي، سفيرًا لها لدى الدوحة بعد تحرك مماثل من الرياض.

وفي عام 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري، حكمًا يقضي برفض قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني لقناة ”الجزيرة مباشر مصر“ محمد عبد الستار، بهدف استعادة ترخيص القناة والعودة للبث والعمل في مصر، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحب الترخيص.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار بسحب ترخيص القناة بعد اتهام السلطات المصرية للقناة بالإضرار بالأمن القومي، وتحريض مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي على القتل وأعمال العنف، كما اتهمت القناة بالعمل على نشر الفوضى وتشويه احتجاجات 30 يونيو.