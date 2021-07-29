مصر.. الحكم بإعدام 24 إخوانيًا في قضية تفجير حافلة وقتل أمين شرطة

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 24 عضوًا في جماعة الإخوان، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لتورطهم بتفجير حافلة شرطة، ومقتل رجل أمن، وذلك عقب القرار الصادر، الشهر الماضي، بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للنظر في حكم إعدامهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور في مصر، قضت بإعدام 16 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير حافلة الشرطة بمركز رشيد العام 2015.

وقضت الدائرة ذاتها بإعدام 8 متهمين، بينهم 6 حضوريًا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين للوفاة، في اتهامهم باغتيال أمين شرطة أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إخطارًا، في 18 ديسمبر/كانون الأول لسنة 2014، بقيام ملثمين مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق وابل من النيران على أمين الشرطة بمباحث الدلنجات، ربيع محمد علي (38 عامًا)، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه، وهو خفير في قرية الوفائية، ما أدى لإصابته بطلق ناري في البطن، ليتوفى فورًا ويفر المنفذون.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن الوطني والعام، من ضبط المتهمين، حيث وجهت لهما اتهامات بقتل أمين الشرطة، والشروع بقتل الخفير الذي كان يرافقه، وأسهم ضبطهما في كشف غموض وقائع إرهابية مجهولة، آخرها ”حادث حريق مكتب بريد الوفائية“، والمحرر بشأنه المحضر رقم 8513 لسنة 2014، إداري الدلنجات، في 16 نوفمبر 2014.

وتم ضبط العديد من العناصر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إرهابية من المقيمين في قرية الوفائية، بعدما تبين أن وراء القتلة خلية إرهابية تنتمي لتنظيم الإخوان.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية في قرار الإحالة إلى المتهمين، تهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى جماعات العمل النوعي المسلحة للجماعة مع العلم بأغراضها.

ووجهت النيابة العامة المصرية، إلى 5 أعضاء آخرين، تهمة تمويل جماعة إرهابية، وإمدادها بالأموال، والأسلحة، والذخائر، ووجهت إلى 9 متهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة: سامي على إبراهيم، ومجاهد عبد السلام العجمي، وجمعة عبد المنعم الغرباوي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع بقتل 39 آخرين، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلي الحافلة رقم 2757/ ب12 حال مرورهم بطريق ”رشيد-المحمودية“.