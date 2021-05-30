لمواجهة تحديات الأمن القومي.. مصر توقع اتفاقيات تعاون عسكري مع رواندا وكينيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأحد، توقيع اتفاقيات تعاون عسكري مع كينيا ورواندا في مجال التدريب ورفع القدرات، ما يعزز القدرة على مواجهة تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة.

وبحسب بيان صدر عن المتحدث العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، ”ترأس الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق روبرت كاربوكي كيبوتشي رئيس هيئة الأركان الكينية، الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية الكينية التي انعقدت بالعاصمة نيروبي، لتطوير التعاون العسكري المصري الكيني في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين“.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

كما عقدت لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية بجمهورية كينيا، حيث التقى فريد بوزيرة الدفاع الكينية، وتم توقيع اتفاق فني للتعاون في المجال الدفاعي بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين، كما التقى برئيس هيئة الأركان الكينية، حيث أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مع وزير الدفاع الرواندي اللواء ألبرت موراسيرا، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لكلا البلدين، والتوافق على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

وترأس فريد مع نظيره الرواندي الفريق أول جان بوسكو كازورا، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الرواندية المشتركة، مؤكدا خلال الاجتماع على دعم كافة أوجه التعاون مع المؤسسة العسكرية الرواندية والاستعداد لتلبية مطالب تطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وزار رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والوفد المرافق له في نهاية الزيارة، النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية برواندا، ووضع عليه إكليلا من الزهور.