وزير خارجية إسرائيل يصل القاهرة في زيارة نادرة لبحث تثبيت الهدنة

وصل وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، اليوم الأحد، على رأس وفد رسمي إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب في زيارة لمصر، تستغرق عدة ساعات، هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل لمصر منذ 13 عامًا.

وأنهى أشكنازي، إجراءات وصوله على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية، من طراز بوينغ 737 وقادمة من تل أبيب برحلة رقم 411.

ويُعد هذا الهبوط لطائرة العال الإسرائيلية بمطار القاهرة، هو الأول منذ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012.

وكان كبار المسؤولين الإسرائيليين يستقلون طائرات خاصة صغيرة الطراز، للوصول إلى مصر خلال الفترة الماضية.

واستقبل الوزير الإسرائيلي لدى وصوله مطار القاهرة، السفير حسام محمد أحمد، مدير إدارة إسرائيل، وكبار مسؤولى إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية، والسفيرة أميرة أورون، سفيرة إسرائيل في مصر.

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شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي اول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ ١٣ عاما. سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة واعادة بناء القطاع تحت اشراف دولي. pic.twitter.com/NfOOiAHMfp — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

وكتب أشكنازي فور وصوله القاهرة، تغريدة باللغة العربية: ”شكرا وزير خارجية مصر سامح شكري على دعوتك، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عامًا“.

وأضاف: ”سنجري خلال هذه الزيارة عددًا من اللقاءات، لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة، وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي“.

ويلتقى وزير خارجية إسرائيل خلال زيارته القصيرة، عددًا من كبار المسؤولين والشخصيات، من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية؛ لبحث التطورات الأخيرة فى الأراضي الفلسطينية، وتثبيت اتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة وإسرائيل.

وتلعب القاهرة دورًا محوريًا وأساسيًا بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ نجحت وساطتها في وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد تصعيد دام 11 يومًا.