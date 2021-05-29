وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي الأحد في القاهرة

يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري غدا الأحد، في القاهرة نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، من المقرر أن يبحث الوزيران خلال اللقاء، تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآلية إطلاق عملية السلام من جديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويأتي اللقاء في أعقاب جهود مصر للوصول إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، إضافة إلى مساعي القاهرة لاستئناف مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيصل في الوقت نفسه إلى إسرائيل لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

وأوضحت أن كامل سيزور أيضًا رام الله، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه إلى غزة لإجراء مفاوضات بشأن تثبيت الهدنة المعلنة حول القطاع.