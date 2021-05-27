السيسي: نرفض سياسة "فرض الأمر الواقع" بشأن قضية سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض بلاده لأي مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، من ناحية إثيوبيا.

وأوضح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، اليوم الخميس، أنهما استعرضا المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها.

وشدد السيسي على حتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

يذكر أن السيسي وصل صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلا عن عدد كبير من كبار المسؤولين الجيبوتيين.