مصر.. القبض على مسؤول تلقى 190 ألف دولار رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 3 ملايين جنيه (أكثر من 190 ألف دولار) رشوة من إحدى شركات القطاع الخاص.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها، إلى أن الرشوة تأتي مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال في المحافظة.