بلينكن يصل إلى مصر لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، اليوم الأربعاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يتوجه إلى الأردن.

وأدت مصر دورا رئيسا في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

ووصل بلينكن إلى مصر بعد أن زار القدس ورام الله.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، يوم أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.