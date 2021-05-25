مصر: "تطور إيجابي" مع قطر.. ويجب البناء على "بيان العلا"

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء في القاهرة.

وبحث الوزيران ”العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة“.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن ”اللقاء استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على بيان العُلا في يناير 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن مباحثات الوزيرين تناولت أيضا ”سبل دفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، فضلا عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي“.

وفي الجانب الاقتصادي، بحث الطرفان ”أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين“، بحسب بيان الوزارة.

وكان وفدا البلدين عقدا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلدين في إطار ”بيان العلا“.

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وكان الوزير القطري وصل الإثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، في إطار زيارة لمصر تستغرق يومين.

وتأتي زيارة الوزير القطري إلى مصر، في إطار جولة عربية يبحث خلالها تعزيز التعاون وآخر التطورات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن آل ثاني سيلتقي عددا من كبار المسؤولين المصريين، لبحث التعاون بين مصر وقطر، وعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل تعليقها بين البلدين منتصف العام 2017.

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/5668154109923155

كما يبحث الوزير القطري مع المسؤولين المصريين آخر التطورات في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا، وقضية سد النهضة الإثيوبي.

وشملت جولة وزير الخارجية القطري قبل الوصول إلى مصر، ليبيا والسودان.