مصر.. تجديد حبس الناشطتين إسراء عبدالفتاح وماهينور المصري

قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، والناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، واثنين آخرين لمدة 45 يوما؛ على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف.

يذكر أن القضية تعود لسنة 2019، وتضم عددا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، إضافة إلى الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة، وآخرين.