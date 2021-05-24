السيسي: بايدن قادر على أن يصنع حلولا لجميع المشاكل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر، بما يتمتع به من حنكة وخبرات، على إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالمية.

وعبر الرئيس المصري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، عن سعادته بالحديث المطول مع الرئيس بايدن.

سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن @POTUS والذى إتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة … وأود أن اؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 24, 2021

وقال :“أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد“.

واجد انه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد.

٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 24, 2021

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي تلقاه الإثنين من نظيره الأمريكي جو بايدن مستجدات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وآخر التطورات في ليبيا.