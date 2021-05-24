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السيسي: بايدن قادر على أن يصنع حلولا لجميع المشاكل
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 22:20 GMT

السيسي: بايدن قادر على أن يصنع حلولا لجميع المشاكل

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر، بما يتمتع به من حنكة وخبرات، على إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالمية. وعبر

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المصدر: أحمد غريب- إرم نيوز

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر، بما يتمتع به من حنكة وخبرات، على إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالمية.

وعبر الرئيس المصري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، عن سعادته بالحديث المطول مع الرئيس بايدن.

 

وقال :“أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد“.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي تلقاه الإثنين من نظيره الأمريكي جو بايدن مستجدات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وآخر التطورات في ليبيا.

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