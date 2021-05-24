السيسي يبحث مع الرئيس بايدن هاتفيا مستجدات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي تلقاه يوم الإثنين من نظيره الأمريكي جو بايدن مستجدات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وآخر التطورات في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي، في بيان، إن ”الرئيس بايدن أكد قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر“.

وتم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل.

كما ناقشا، بحسب البيان، الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها، حيث أكد بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع جميع الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار.

وجدد الرئيس الأمريكي الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للأجهزة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع السيسي في هذا الخصوص، وفق المتحدث الرئاسي المصري.

كما تناول الاتصال آخر مستجدات القضية الليبية، حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

وأشاد الرئيس الأمريكي، وفقا للبيان، بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا، كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق في المنطقة.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة؛ حيث رحب السيسي بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد، مؤكداً تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وذكر راضي أن ”الرئيس بايدن أبدى تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري“، مشيراً إلى عزمه ”بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، وتم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف“.

كما بحث الرئيسان خلال الاتصال موضوعات ذات اهتمام مشترك، بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.