وزير الخارجية المصري يبحث مع عباس سبل التهدئة المستدامة بين إسرائيل والفلسطينيين‎

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله سبل تثبيت هدنة مستدامة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزير الخارجية سامح شكري أكد على الحاجة لوقف الممارسات التي تقوض السلام وتؤجج العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك في القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن شكري اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وبحثا ”سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية“.

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وتابع أنهما بحثا أيضا ”سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل“.

من جانبه، ووفقا للبيان المصري، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكر وتقدير فلسطين، لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وثمن عباس كذلك ”جهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية والتي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة“.

وأشار عباس، وفقا للبيان إلى أن ”تلك المواقف تعكس مكانة مصر على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ودورها الداعم للقضية الفلسطينية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يومه الرابع.

وأدت مداهمات الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه خلال رمضان، وكذلك خطة لإجلاء فلسطينيين من بيوت يطالب بها مستوطنون يهود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إلى مواجهة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وأدى ذلك إلى أسوأ اشتباكات بين الجانبين منذ حرب غزة عام 2014 وانتهت بهدنة قبل فجر الجمعة بوساطة مصرية ودعم من الولايات المتحدة.

وعبر وسطاء مصريون حدود غزة والتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على إطلاق النار.

وقدر مسؤولون فلسطينيون تكاليف إعادة الإعمار بعشرات الملايين من الدولارات في القطاع الفقير الذي قال مسؤولون طبيون إن 248 شخصا استشهدوا فيه خلال الصراع الذي استمر 11 يوما.