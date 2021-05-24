السيسي يستقبل تركي آل الشيخ ويؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

وأكد السيسي خلال اللقاء الذي حضره، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، إن ”المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان“.

وشدد السيسي على أن ”الشراكة بين مصر والسعودية، استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه“.