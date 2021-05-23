سفير فلسطين بالقاهرة يرد على مزاعم إقامة دولة فلسطينية في سيناء

رد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، على ما يُثار حول توطين اللاجئين في سيناء المصرية أو الإقامة في مكان آخر بعيدا عن بلدهم.

وقال اللوح، في لقاء تلفزيوني، الأحد: ”نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بكافة أشكاله وفي مقدمتها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين“، مؤكدًا:“لا نقبل بعاصمة في القدس، إنما القدس كاملة على حدود 67، ونريد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا، قابلة للحياة“.

وتابع :“لا نقبل بإقامة دولة في قطاع غزة أو إقامة دولة بدونه، كما نرفض إقامة دولة على جزء من أرض سيناء المصرية“، متابعا:“نحن نرفض هذا ومصر أيضًا ترفض ذلك، هذا بالإضافة إلى أننا في فلسطين نحترم سيادة مصر على كل متر من ترابها، وهذا مخطط قديم وعرض على الرئيس أبو مازن ورفضه بشكل قاطع“.

وأكمل:“نحن أيضًا نرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء أو أي مكان آخر، ونطالب بعودتهم إلى وطنهم، وبيوتهم وقراهم التي هجروا قسرا منها عام 1948، وعددهم 6 ملايين ونصف مليون لاجئ“.