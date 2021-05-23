وزير الخارجية المصري يزور الأردن لبحث سبل تثبيت الهدنة في غزة

ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري سيزور عمان اليوم الأحد لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن شكري سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله وبنظيره الأردني أيمن الصفدي.

وأوضح البيان المصري أن زيارة شكري ”تتضمن إجراء مباحثات مُعمقة مع الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة“.

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ومن المقرر أن يبحث الجانبان ”تعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما ستبحث المناقشات المصرية الأردنية ”سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة“.

كان وفد أمني مصري، وصل في وقت سابق من اليوم، إلى قطاع غزة، للقاء ممثلين عن حركة حماس، وذلك بعد يومين من التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل.

وسبق أن زار وفد أمني مصري قطاع غزة، وانتقل بعدها إلى إسرائيل والتقى مسؤولين هناك، كما وصل إلى رام الله، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.