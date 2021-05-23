الجامعات الحكومية المصرية تعفي طلبة غزة من أقساط الفصل الثاني

قررت مصر، الأحد، إعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية من الأقساط الجامعية للفصل الدراسي الثاني.

وأفاد بيان للمجلس الأعلى للجامعات في مصر، نشر على حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في فيسبوك، أن المجلس قرر ”إعفاء الطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجاري“.

وأكد المجلس، في بيان، تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

كما قرر المجلس دعم مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وتأتي الخطوة المصرية بهدف تخفيف الأعباء عن طلبة قطاع غزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي طوال 11 يوما قبل التوصل إلى هدنة.