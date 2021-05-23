"هآرتس": على إسرائيل الحذر من طريقة ترويجها للهدنة.. وتحد آخر أمام السيسي وبايدن

حذرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، السلطات الإسرائيلية، من أن ما وصفته بمحاولة الترويج للهدنة مع قطاع غزة، على أنها أحادية الجانب، ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالمفاوضات التي تستهدف إعادة مواطنين وجثث جنود من القطاع.

وسلطت ”هآرتس“، في تحليل لها، الضوء على ”تأخر“ تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التوصل إلى هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وتلقى السيسي في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي، اتصالا من بايدن، بحثا فيه وقف إطلاق النار في غزة.

وقال السيسي حينها، في منشور له عبر فيسبوك: ”تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الاتصال الهاتفي الذي تم مساء الخميس بين بايدن والسيسي كان الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه في يناير الماضي، ولولا الصراع في غزة، لربما ما كان بايدن ليجري هذا الاتصال قبل وقت طويل“، بحسب ”هآرتس“.

وردا على ذلك، قالت جنيفر بيساكي الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن القتال بين إسرائيل وغزة لم يمر عليه سوى 10 أو 11 يوما، لافتة إلى التصعيد الذي حدث بين الطرفين في عام 2014، استمر 51 يوما.

ونوهت الصحيفة، إلى أن مهمة السيسي وبايدن، لم تنته عند سريان الهدنة في غزة، إذ إن هناك تحديا آخر بانتظارهما.

وقالت ”هآرتس“ إن ”المساعدات المالية التي تم الإعلان عن تقديمها إلى غزة، لإعادة بناء القطاع، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير، ليست هي المشكلة في حد ذاتها، خاصة مع تعهد السيسي، تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة الإعمار، الذي من المتوقع أن تشارك فيه دول أخرى من بينها أمريكا نفسها“.

وأوضحت أنه ”يتعين على بايدن التغلب على مشكلة تتمثل في اعتراض إسرائيل وشرطها الرئيس بعدم تقديم أي أموال إلى القطاع قبل عودة مواطنيها وجثث جنودها من غزة“.

وأضافت أنه ”حتى في حال موافقة إسرائيل، فإنه يجب على الجانبين تحديد الطريقة التي ستصل من خلالها الأموال إلى القطاع، وهل سيتم ذلك عبر السلطة الفلسطينية، أو إلى غزة مباشرة؟“.

وتابعت: ”هل ستكون هناك رقابة دولية لمنع استخدام تلك الأموال لصالح الأغراض العسكرية لحركة حماس؟، ومن سيقوم بدور المراقب؟، إذ لم يتم اشتراط وصول المساعدات المالية عبر السلطة الفلسطينية، كما أنه لم يتم توضيح ما إذا كانت ستحل محل المساعدات التي تمنحها قطر لحماس“.

وختمت الصحيفة بالقول: ”إذا أصرت إسرائيل على اعتبار الترتيبات الأخيرة التي أدت إلى الهدنة، وبغض النظر عن كونها تحظى بتأييد الولايات المتحدة أم لا، مجرد اتفاقات ثنائية بين مصر وحماس، فإن هذا سيؤدي إلى إضعاف فرص أي مباحثات غير مباشرة لاستعادة الأسرى وجثث الجنود من غزة، ويبطل قدرة إسرائيل على وضع شروط أو منع نقل أموال سواء من مصر أو الأمم المتحدة إلى غزة دون موافقتها.. لا تزال الحلقة المقبلة قيد الانتظار“.

وأعلن السيسي، الأسبوع الماضي، عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الحرب الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري في قمة ثلاثية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.