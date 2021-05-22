تحرير 8 عمال مصريين اختطفوا في بني وليد الليبية

تمكن أهالي مدينة بني وليد الليبية السبت، من تحرير مجموعة عمال مصريين من قبضة عصابات تهريب اختطفتهم يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر حقوقية لـ“إرم نيوز“ إن ثمانية من العمال المصريين، دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية وتعرضول للاختطاف من قبل عصابات تهريب البشر أثناء مرورهم بالقرب من مدينة بني وليد – ١٨٠ كم جنوب غرب العاصمة طرابلس – جرى تحريرهم من قبل الأهالي وهم الآن بصحبة أعيان المدينة.

وأفادت المصادر أن الخاطفين طلبوا فدية قيمتها 50 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن تدخل الأهالي أسفر عن تحريرهم.

وأكدت صفحة الجالية المصرية في ليبيا على موقع ”فيسبوك“ تحرير المختطفين المصريين قائلة: ”ثماني مصريين تم اختطافهم يوم الجمعة اثناء دخولهم ليبيا تهريب.. وبفضل الله ثم الاهالي الطبيبين فى بني وليد تم تحريرهم اليوم من عصابات الاختطاف، حمدالله علي السلامة“.

كما نشرت الصفحة صورة المصريين المحررين بصحبة عدد من أعيان بني وليد.