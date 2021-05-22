السيسي يدعو إلى إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم السبت، جرى خلاله التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية، شدد السيسي على ”العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة، والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص القاهرة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، وكذا الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة“.

وجاء في البيان، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.

من ناحيته، أعرب الوزير القبرصي عن ”اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، التي تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة“.

وأكد أن قبرص ”ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، التي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث“.

وعبر خريستودوليدس، عن ”خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة السيسي، التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة“.