مصر تكشف موقفها في حال نفذت أثيوبيا "الملء الثاني" بشكل أحادي

كشف مصر، عبر وزير خارجيتها سامح شكري، عن موقفها حال قيام أثيوبيا بإتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي ودون التوصل إلى اتفاق.

وهدد وزير الخارجية المصري، الجانب الأثيوبي بشكل صريح أنه حال الملء الثاني بشكل يضر بالمصالح المصرية ستكون هناك مشاحنات وتداعيات لا مثيل لها، وستؤدي في النهاية لزعزعة الاستقرار في شرق القارة ككل.

وأكد سامح شكري، في مداخلة عبر برنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أي تصرف أثيوبي بشكل أحادي في سد النهضة سيؤدي للتوتر في المنطقة.

وبين وزير الخارجية، أن مصر أعربت عن استعدادها لتوفير الفرصة أمام الأشقاء في أثيوبيا بأن يتم الملء لسد النهضة وتشغيله، بطريقة لا تضر بالمصالح، لأن هناك ضررا في استطاعة بلاده تحمله في ظل بلوغ أثيوبيا هدفها التنموي، ولكن هناك ضررا لا يمكن تحمله.

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وشدد الوزير المصري على أن فرض الإرادة المنفردة أو التذرع بمبادئ مثل السيادة، لن يفيد، لأنه لا يصح التذرع بالسيادة عندما يكون الأمر متصلا بشأن نهر دولي، ولكن لابد من المراعاة.

وعقب سامح شكري، أن الملء الثاني حال تم دون اتفاق شامل ينظم الأمر وفقا للتجارب على مستوى العالم، تكون أثيوبيا متنصلة من تعهداتها للوصول إلى اتفاق.

وأردف وزير الخارجية المصري، أن أثيوبيا ستصبح دولة خارجة عن القانون، حال خالفت الاتفاقات المبرمة، ”اتفاق المبادئ“، موضحا أن مصر أعلنت عدم تهاونها في الدفاع عن مصالحها المائية وحصتها، وهناك وضوح كامل في عدم قبول أي ضرر.

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