مصر ترسل قافلة مساعدات ضخمة لقطاع غزة (فيديو)

أرسلت السلطات المصرية، قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه جرى إرسال 130 شاحنة محملة بـ 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة.

وأكد بسام راضي، أن تلك القافلة مقدمة من خلال صندوق ”تحيا مصر“، وتأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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ونجحت جهود دولية تقودها مصر، فجر الجمعة، في وقف التصعيد، الذي استمر 11 يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين بشكل متزامن.

وأفادت وسائل إعلام، الجمعة، بوصول وفدين أمنيين من مصر إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بعد مواجهات تُعد الأعنف بين الطرفين منذ سنوات.