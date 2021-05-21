وفدان مصريان في إسرائيل وغزة لتثبيت وقف إطلاق النار

وصل وفدان أمنيان من مصر إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أعلنت قناة ”أكسترا نيوز“، في خبر عاجل لها.

والتقى الوفد المصري قيادات حركة حماس الفلسطينية، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والعديد من الملفات ذات الصلة.

وتأتي زيارة الوفدين المصريين إلى غزة وإسرائيل، بعد ساعات قليلة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصر، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية فجر اليوم بتوقيت فلسطين (الواحدة فجر اليوم بتوقيت القاهرة).

ونجحت الجهود المصرية وجهود دول أخرى في وقف التصعيد، الذي استمر 11 يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.