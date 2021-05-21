السيسي يشكر بايدن لدوره في "إنجاح" المبادرة المصرية بشأن غزة

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، لدوره في ”إنجاح“ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال السيسي، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك: ”تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه“.

وأضاف: ”كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الإستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة“.

وتابع: ”إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق مزيد من المصالح والمساحات المشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة“.

وأعرب عن أمانيه في ”استمرار التعاون فيما بينهما لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة“.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيز التنفيذ، الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي الفلسطيني، وذلك بعد جهود دبلوماسية مصرية أفضت إلى التوصل للاتفاق.