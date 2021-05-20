علي جمعة: مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لزيادة بنود الشريعة في القوانين

قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، ومفتي الجمهورية سابقا، علي جمعة: ”مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة“.

وأضاف جمعة، أن ”مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة، ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة“.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.

ووافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأشار مشروع القانون إلى أن المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري، والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وَفقًا لشروط الواقف.

وطالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.

وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته، واعتباره عملا مجتمعيا، واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.