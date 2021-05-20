علي جمعة: مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لزيادة بنود الشريعة في القوانين

قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، ومفتي الجمهورية سابقا، علي جمعة: ”مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة“.
وأضاف جمعة، أن ”مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة، ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة“.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.
ووافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأشار مشروع القانون إلى أن المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري، والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وَفقًا لشروط الواقف.
وطالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.