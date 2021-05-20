مصر تؤكد دعم الفلسطينيين.. وأبوالغيط: الأحداث الأخيرة كشف إسرائيل للعالم‎

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المُكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد شكري خلال استقباله لعضو تنفيذية منظمة التحرير ومركزية ”فتح“ عزام الأحمد، مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي ذات السياق، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عزام الأحمد القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية“.

وتناول اللقاء آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.

خلال استقباله لعضو تنفيذية منظمة التحرير ومركزية "فتح" عزام الأحمد…الوزير #سامح_شكري يؤكد استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المُكثفة الرامية لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة…ومواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية pic.twitter.com/mkGn0gsLo2 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 20, 2021

وبحسب البيان، استمع أبوالغيط لعرض مفصل قدمه الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميداني والسياسي، وخاصة ما أدت إليه المواجهات، ووحشية الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين واستهداف المدنيين، من توحيد الشعور الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، بل ولدى الفلسطينيين في داخل إسرائيل.

وأضاف البيان، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء أن المواجهات الأخيرة، سواء في القدس أو في قطاع غزة أو غيرها من الأراضي المحتلة، قد أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح، وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العُنصري يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم، وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.

ونقل البيان عن أبوالغيط قوله: إن الالتفاف حول القضية قد وحد الفلسطينيين، ومن ورائهم العرب جميعًا، وإن من المهم البناء على هذه اللحظة والحفاظ على الزخم الحالي من أجل كسب معركة الرأي العام العالمي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى 230 شهيدًا؛ إثر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمساجد والكنائس والمراكز الصحية.