مصر.. 3 سيناريوهات في مواجهة أزمة الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن هناك 3 سيناريوهات أمام القاهرة في مواجهة أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مبينا أن الأمر يتوقف على البنية التحتية لتحمل ”الصدمات المائية المختلفة“.

ووصف عبدالعاطي ملء إثيوبيا لسد النهضة بأنه ”صدمة مائية ستقلل كمية المياه التي تستفيد منها مصر، لأنه سيؤدي إلى وجود جفاف صناعي“.

وأشار الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن ”الجانب الإثيوبي يخطط لتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام“، متوقعا ”ألا تتمكن إثيوبيا من تخزين هذه الكميات في ظل مؤشرات حول وجود مشاكل فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لهذه الكمية“.

وقال إن ”هناك 3 سيناريوهات مختلفة لمواجهة ملء إثيوبيا الثاني للسد، الأول أن يأتي الفيضان عاليا وتكون مناسيب البحيرة في السد العالي آمنة وتستطيع استيعاب الصدمة، فيكون التأثير أقل“.

وأضاف أن ”السيناريو الثاني يكمن في وجود فيضان متوسط، ومن هنا ستخصم منه المياه التي ستحجز في سد النهضة وباقي المياه التي ستأتي لمصر والسودان سيخصم منها المياه التي حجزت في إثيوبيا، وهذا مواجهته جيدة“.

وتابع أن ”السيناريو الأسوأ هو ملء سد النهضة وسط وجود جفاف طبيعي مع الجفاف الصناعي“.

وأكد أن ”البنية التحتية تم تجهيزها خلال الـ5 سنوات الماضية كي يتم تحمل الصدمات المختلفة، وبينها تخفيض مساحات زراعة الأرز من مليون فدان إلى 700 ألف فدان، مع تخفيض مساحات القصب والموز لاستهلاكها المياه بشكل كبير“.

وأضاف أنه ”تم تدشين 120 محطة تعمل على خلط المياه مع إنشاء عدد من سدود الأمطار وإنشاء أكبر محطتين في العالم لتنقية مياه الصرف الزراعي، وكذلك مشروع تبطين الترع والاعتماد على الري الحديث والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية“.

وشدد على أن مصر ”لا تتساهل في الاستعدادات لمواجهة التحديات التي سيخلفها الملء الثاني لسد النهضة“، مؤكدا أن مصر ”تستطيع مواجهة السيناريو الأسوأ حال حدوثه“.