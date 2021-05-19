مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات وزير خارجية بلاده

طلبت الخارجية المصرية في بيان أصدرته الثلاثاء، من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

واعترضت مجموعة من الدول على تصريحات وزير الخارجية اللبناني، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أعربت عن ”استنكارها واستهجانها الشديدين للتصريحات المشينة“ التي أدلى بها وزير خارجية لبنان، والتي أساء فيها للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعبرت الخارجية الإماراتية في بيان عن ”استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها معالي شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي“.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“؛ فقد استدعت الخارجية الإماراتية ”سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات“.