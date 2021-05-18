وزير الخارجية المصري يكشف تطورات المصالحة مع تركيا

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن مصير المصالحة مع تركيا، وذلك بعد التطورات التي حدثت مؤخرا والاجتماعات التي عقدت على مدار يومين في القاهرة.

وقال شكري، في لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، إن هناك بوادر رغبة من قِبل تركيا لتغيير المسار والوفاء بالمتطلبات التي دائما ما كانت تطرح، في أن تكون هناك مراعاة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك عدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه تلت ذلك مجموعة من التصريحات التي أدت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها تركيا في تحويل مسارها بعيدا عن بعض الممارسات التي كانت تتدخل فيها بالشؤون الداخلية المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للدولة المصرية.

وأوضح أن ما سبق أدى إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصف بـ“مشاورات استكشافية“، والتي كانت معمقة، ودارت حول التوقعات في كيفية إدارة العلاقات، وتوضيح السياسة المصرية في كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها، وأنه يمكن أن يكون هناك لقاءات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية يتم مراعاتها بشكل كامل.

وحول لقاء يجمعه قريبا مع وزير الخارجية التركي، أشار شكري إلى أنه تحدث مع جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، حول الأزمة الحالية في قطاع غزة، والعمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لكن اللقاء الثنائي المباشر سوف يأتي عندما تتواصل المراحل الاستكشافية التي تتم.