شيخ الأزهر: تواطؤ عالمي مخز بشأن الإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين

انتقد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الصمت العالمي على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ 9 أيام، واصفًا هذه الانتهاكات بالإرهاب الصهيوني، مؤكدًا أنه يوجد تواطؤ عالمي ضد الفلسطينيين.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة نشرها عبر صفحته على موقع ”تويتر“ مساء الثلاثاء: ”استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطة سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب“.

ودعا الطيب للشعب الفلسطيني بالثبات والصمود في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مضيفًا: ”في ظل تواطؤ عالمي مخزٍ أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزًا“.

أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزًا.

٢/٢ — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) May 18, 2021

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب القصف الإسرائيلي وصل إلى 244 مليون دولار.

وأضاف أن التصعيد أدى إلى استشهاد 213 مواطنًا، بينهم 61 طفلًا، و36 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 1442 جريحا