مصر تستقبل أول مجموعة من المصابين جراء القصف الإسرائيلي على غزة (صور)

بدأت المستشفيات المصرية اليوم الإثنين في استقبال المصابين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مصر، أول 3 أشخاص، وهم: محمد محمد عبدالسلام، وأحمد إبراهيم عليوة، ويزن حازم محمد، المصابين بشظايا وجروح متفرقة في الجسد.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار السلطات المصرية، بإعادة فتح معبر رفح استثنائيا لنقل الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر أمس الأحد بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين جراء القصف على قطاع غزة.

وطالب الرئيس المصري الجهات المعنية بالتواصل مع الجانب الفلسطيني، والوقوف على المساعدات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها وتوفيرها على الفور.