مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة "بشكل استثنائي"

قررت السلطات المصرية، يوم الأحد، إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة ”بشكل استثنائي“.

ونقلت ”رويترز“ عن مصدرين على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يوم الأحد، أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم؛ للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية، والحالات الإنسانية الأخرى.

وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر، وكان من المقرر أن يفتح غدا الإثنين.

وكان قد استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات؛ في غارات نفذتها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، على حي الرمال بقطاع غزة، في حملة متواصلة منذ أيام.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن ”عدد شهداء مجزرة الاحتلال بشارع الوحدة في حي الرمال، ارتفع إلى 16؛ عقب انتشال جثمان الشهيدة سعدية يوسف الكولك (28 عاما) من تحت الركام“.