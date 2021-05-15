مصر ترسل سيارات إسعاف لنقل الجرحى من غزة

ذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة اليوم السبت، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وصول سيارات إسعاف مصرية إلى معبر #رفح لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية#إرم_نيوز #مصر #فلسطين #غزة #Gaza_Under_Attack pic.twitter.com/XOmzYhGY47
— إرم نيوز (@EremNews) May 15, 2021
ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية، ومن المقرر إعادة فتحه يوم الإثنين.
وقالت المصادر ومسؤولون محليون في قطاع الصحة: إنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.