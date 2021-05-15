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مصر ترسل سيارات إسعاف لنقل الجرحى من غزة
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 10:24 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 11:25 GMT

مصر ترسل سيارات إسعاف لنقل الجرحى من غزة

ذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة اليوم السبت، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وصول سيارات إسعاف مصرية

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المصدر: رويترز

ذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة اليوم السبت، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية، ومن المقرر إعادة فتحه يوم الإثنين.

وقالت المصادر ومسؤولون محليون في قطاع الصحة: إنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.

 

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