تدريب عسكري بين مصر وأمريكا بالبحر الأحمر

نفّذت القوات البحرية المصرية والأمريكية، تدريبًا بحريًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، اليوم الخميس.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي ”استمرارًا للتدريبات المشتركة، التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة“.

ولفت، إلى أن: ”القوات البحرية المصرية والأمريكية، نفّذتا تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN ) من طراز أرليك بيرج، وسفينتى لمرور الأمريكيتين: (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر“.

وتضمّنت التدريبات، تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة .