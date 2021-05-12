في اتصال هاتفي مع أشكنازي.. شكري يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

كشفت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، أن الوزير سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، تباحثا خلاله عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها نشرته عبر حسابها في ”فيسبوك“، إن ”شكري اتصل بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي مساء الأربعاء، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية“.

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/5603102133095020

وبحسب البيان المصري، شدد وزير خارجية مصر، على ”أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية“.

وأكد شكري ”حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار“.