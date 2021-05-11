السيسي "قلق" من أزمة سد النهضة ويدعو المصريين لعدم استعجال النتائج (فيديو)

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، داعيًا مواطني بلاده لعدم استعجال النتائج.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بقناة السويس، إنه ”يرى ويستشعر القلق من الشعب حول ما يدور من أحداث مستجدة بشأن أزمة سد النهضة، وإنه هو أيضًا قلق“.

وأضاف موجهًا كلامه للمصريين، أن ”المفاوضات في هذه الأزمة طويلة وصعبة وشاقة، تحتاج إلى صبر وتأنٍ، ولا تستعجلوا النتائج“.

وتابع: ”على الشعب المصري أن يثق بالله وفي بلدكم وقدراتكم“.

وأكد السيسي، أن ”حقوق مصر المائية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها ولا تفريط فيها، بس متستعجلوش، والقضية حساسة جدًا جدًا“.