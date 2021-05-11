مصر: 16% ارتفاع إيرادات قناة السويس في أبريل.. وخطط لتوسيع الجزء الجنوبي

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن القناة شهدت زيادة كبيرة في الإيرادات خلال شهر أبريل/ نيسان 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح ربيع خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن القناة استقبلت خلال أبريل 1814 سفينة، مقابل نحو 1731 سفينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.8%.

وأشار إلى أن الإيرادات بلغت في أبريل 551 مليون دولار مقابل 476 مليون دولار في الفترة نفسها العام الماضي بارتفاع قدره 15.8%.

خطة لتوسيع الجزء الجنوبي من القناة

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات ”إيفر جيفن“ في مارس آذار وعطّلت المرور في القناة ستة أيام.

واستعرض ربيع الخطة خلال فعالية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أشار إلى ضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.

وقال ربيع إن ”خطة هيئة القناة تقضي بتوسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا. كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما“.

وقال ربيع إن ”قناة موازية افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين سيتم تمديدها مسافة عشرة كيلومترات ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن“.

وقال السيسي، إن ”السلطات كانت تنظر في أمر توسيع القناة غير أن جنوح السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 440 مترا في 23 مارس آذار عجّل بهذه الخطط“.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.