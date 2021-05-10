وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تأمين الوضع في القدس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مسؤولية إسرائيل عن تأمين الوضع في القدس وعدم خروجه عن السيطرة.

وعرض شكري الاتصالات المكثفة التي تُجريها مصر، وموقفها الرافض للممارسات الموجهة للمصلين والذي تم إبلاغه للجانب الإسرائيلي، فضلاً عن التحركات العربية والإعداد للاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية غدًا الثلاثاء.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرصه على إجراء الاتصال مع شكري قُبيل مشاركته في جلسة مشاورات لمجلس الأمن تتناول التطورات الخطيرة في القدس والأراضي الفلسطينية، حيث أطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية على اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لضبط الوضع في القدس وفي المسجد الأقصى، والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية في المسجد بحرية في هذه الأيام المباركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المسجد والمقدسات في المدينة.

من جانب آخر، عقد شكري اجتماعًا في مقر الخارجية المصرية مع السفير طارق طايل، رئيس بعثة مصر في رام الله، حيث استمع لتقرير منه عن آخر التطورات في مدينة القدس، سواء الخاصة باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى أو بأحداث حي الشيخ جراح.

وحَمّلَ الوزير شكري السفير طايل رسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين حكومة وشعبًا، مؤكدًا استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حد سريع لهذه التطورات.