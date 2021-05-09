مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها لاقتحام المسجد الأقصى

أكدت مصر موقفها الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء، على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

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