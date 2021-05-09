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مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها لاقتحام المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 16:46 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 18:05 GMT

مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها لاقتحام المسجد الأقصى

أكدت مصر موقفها الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

أكدت مصر موقفها الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء، على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

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