السيسي: الاتفاق القانوني الملزم بشأن سد النهضة يجنب المنطقة عدم الاستقرار

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيده أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشان سد النهضة، ما يجنب المنطقة ”المزيد من التوتر وعدم الاستقرار“.‎

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أعرب السيسي، لدى استقباله في القاهرة يوم السبت الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، عن تقدير مصر لجهود رئيس الكونغو، والثقة في قدرته على التعامل مع ملف سد النهضة، وحرصها على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

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من جانبه، اكد الرئيس تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة؛ لمساعدة الأطراف كافة على تحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.