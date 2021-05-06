وصفت بـ"الصريحة والمعمقة".. بيان مصري تركي مشترك بشأن محادثات القاهرة

اختتمت المداولات والمباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، على مدار يومين، اليوم الخميس.

وترأس وفد مصر خلال المباحثات نائب وزير الخارجية، السفير حمدي سند لوزا، فيما ترأس الوفد التركي الزائر نائب وزير خارجية تركيا، السفير سادات أونال.

ووصف البيان المشترك للجانبين المناقشات بـ“الصريحة والمعمقة“.

وتطرقت المناقشات -بحسب البيان- إلى القضايا الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا، وسوريا، والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة.