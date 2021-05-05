مصر توقف رجل الأعمال أشرف السعد بعد ربع قرن من مغادرته البلاد (فيديو)

تحفظت سلطات مطار القاهرة الدولي على رجل الأعمال المصري أشرف السعد، عقب عودته إلى مصر بعد مغادرتها لأكثر من ربع قرن، بعدما تم فرض الحراسة على ممتلكاته.

وقال السعد، في أول تصريح له عقب العودة، إنه مُتحفظ عليه في مطار القاهرة دون معرفة أسباب ذلك، بينما لم يوضح المسؤولون السبب، سوى أن هناك إجراءات لا يعرف فحواها، مبينا أنه غادر مصر بجسده لكن روحه بقيت فيها.

ودافع السعد، الذي تعود شهرته لعمله في“توظيف الأموال“، عن نفسه، مؤكدًا أنه مستعد لمواجهة أي شخص يتهمه بالحصول على أموال منه.

وكشف رجل الأعمال المصري، في تصريحات تلفزيونية أثناء تواجده في مطار القاهرة، قيمة ثروته حيث قال: ”أموالي في مصر تصل إلى 45 مليون دولار، وسددت جميع الأموال للمواطنين وليس علي أي أموال لأحد“.

وتابع السعد قائلا: ”ليس لدي معلومات حتى الآن هل سأعود للمنزل أم لا، وأنه ما زال موجودا في مطار القاهرة منذ وصوله الساعة الثامنة، بعد غياب 26 عاما“.

ووصل السعد إلى مطار القاهرة الدولي، بعد أكثر من 25 عامًا، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 778، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته أمام المطار.

وكانت الحكومة فرضت الحراسة على ممتلكات السعد لمدة 15 عامًا، وكان أحد أعضاء جبهة إنقاذ مصر، قبل ثورة 25 يناير، حيث كان أحد معارضي نظام الرئيس مبارك، لكنه انسحب من الجبهة بعد 24 ساعة من انضمامه لها.

وبدأ السعد حياته بتجارة العملة، وأسس شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال في فبراير من العام 1991، لكنه اتهم في عدة قضايا بالنصب، وغادر مصر إلى أوروبا بحجة العلاج، وبعد سفره بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.