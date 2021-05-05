السيسي لفيلتمان: "سد النهضة" قضية وجودية لمصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخيوم الأربعاء، أن قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لبلاده، التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بحضور وزيري الخارجية والموارد المائية سامح شكري ومحمد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار السيسي إلى ”النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض“.

وأضاف أن هذا النهج ”لطالما قام على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي ويمنع إيقاع الضرر بها“.

وقال الرئيس المصري إن ”جميع الجهود التي بذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر“.

وذكر أن ”مصر مازالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي“.

وبين السيسي أن تعيين فيلتمان ”يأتي في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات“.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة، أن ”الإدارة الأمريكية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة“.