الحكومة المصرية تبحث مع فيلتمان تطورات سد النهضة في القاهرة

أجرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، مباحثات مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بشأن التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

واستقبل وزيرا الخارجية والمياه المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي في القاهرة المبعوث الأمريكي والوفد المرافق وتباحثوا حول تطورات السد الذي لا يزال خارج أي اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسوادن، وأوضحوا الموقف المصري منه.

يحدث الآن… وزير الخارجية #سامح_شكري ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي يستقبلان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للتباحث حول التطورات الخاصة بملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.@StateDept pic.twitter.com/kGaQG3F3zi — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 5, 2021

وكان سفير مصر في الولايات المتحدة، معتز زهران، حذر من خطورة التصرفات الأحادية لإثيوبيا في قضية السد، وما ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية.

وأكد زهران، في ندوة بكلية الحرب الأمريكية، أن ”مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي“.

وقال إن ”الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر“.

وحذر زهران من ”تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه“.

واعتبر أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة.