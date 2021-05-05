مصر: تحلية مياه البحر لمجابهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أن الهدف من تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.
وأصدرت وزارة المياه والري المصرية بيانا توضيحيا للرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام أن تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.
وأكدت الوزارة في بيان، أن اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.
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وفي وقت سابق، تحدث خبراء، عن مساعٍ حثيثة في مصر، للوصول إلى إنتاج نحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2020.
وفي العام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع لإنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ في ٨ كانون الأول/ ديسمبر 2018.