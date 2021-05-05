مصر: تحلية مياه البحر لمجابهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أن الهدف من تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.

وأصدرت وزارة المياه والري المصرية بيانا توضيحيا للرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام أن تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.