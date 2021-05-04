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مصر تعلن إجراء مشاورات سياسية مع تركيا في القاهرة على مدار يومين
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 20:30 GMT

مصر تعلن إجراء مشاورات سياسية مع تركيا في القاهرة على مدار يومين

كشفت وزارة الخارجية المصرية، عن عقد مشاورات سياسية مع تركيا، على مدار يومين 5 و6 مايو/أيار الجاري، في العاصمة القاهرة. وأشارت الخارجية المصرية، في بيان

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المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

كشفت وزارة الخارجية المصرية، عن عقد مشاورات سياسية مع تركيا، على مدار يومين 5 و6 مايو/أيار الجاري، في العاصمة القاهرة.

وأشارت الخارجية المصرية، في بيان الثلاثاء، إلى أن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي.

وأوضحت أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

كان المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية في محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي.

وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية لرويترز في مقابلة: ”إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر، أوائل أيار/ مايو“.

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